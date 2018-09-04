Франция готова применить ВМС против британских рыбаков

Член французского правительства пригрозил вмешательством военно-морского флот своей страны, если британские рыбаки продолжат нападать на французских

Конфликт между французскими и британскими рыбаками приобретает новые обороты – член правительства Франции пригрозил вмешательством военно-морского флот своей страны, если в Ла-Манше продолжатся столкновения за право промысла морскими гребешками.

В интервью CNews французский министр сельского хозяйства Стефан Травер сказал, что переговорил со своим британским коллегой и договорился с ним возобновить переговоры на этой неделе.

"Мы не можем продолжать в том же духе. Нельзя позволить этим столкновениям продолжаться. ВМС Франции готовы вмешаться в случае возобновления столкновений или проведения проверок", – сказал Травер.

Стоит отметить, что конфликт рыбаков завязан на том, что французское законодательство запрещает им вылавливать гребешки с 1 октября по 15 мая, тогда как британцы могут их ловить круглый год.

Напомним, что этой весной боевой корабль Военно-морских сил Франции "Гепратт" прибыл в Одессу.

Кроме того сообщалось, что позже, летом, в Одессу прибыли военные суда Нидерландов, Румынии, Германии и Турции.

Также ранее сообщалось, что на британском авианосце Queen Elizabeth произошла авария.