Франция готова применить ВМС против британских рыбаков

Сегодня, 18:29

Член французского правительства пригрозил вмешательством военно-морского флот своей страны, если британские рыбаки продолжат нападать на французских

Фото: AFP
Фото: AFP

Конфликт между французскими и британскими рыбаками приобретает новые обороты – член правительства Франции пригрозил вмешательством военно-морского флот своей страны, если в Ла-Манше продолжатся столкновения за право промысла морскими гребешками.

В интервью CNews французский министр сельского хозяйства Стефан Травер сказал, что переговорил со своим британским коллегой и договорился с ним возобновить переговоры на этой неделе.

"Мы не можем продолжать в том же духе. Нельзя позволить этим столкновениям продолжаться. ВМС Франции готовы вмешаться в случае возобновления столкновений или проведения проверок", – сказал Травер.

Стоит отметить, что конфликт рыбаков завязан на том, что французское законодательство запрещает им вылавливать гребешки с 1 октября по 15 мая, тогда как британцы могут их ловить круглый год.

Напомним, что этой весной боевой корабль Военно-морских сил Франции "Гепратт" прибыл в Одессу.

Кроме того сообщалось, что позже, летом, в Одессу прибыли военные суда Нидерландов, Румынии, Германии и Турции.

Также ранее сообщалось, что на британском авианосце Queen Elizabeth произошла авария.
Великобритания, Франция, ВМС, рыбаки, ла-манш, военный флот
Источник:

"Сегодня"

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