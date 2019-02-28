Франция и Германия готовы согласиться на отсрочку Brexit

ЕС может согласиться на продление переговоров по Brexit

Фото: AFP

Франция и Германия готовы согласиться на отсрочку Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/747/68a/5c774768a8600.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/747/68a/5c774768a8600.jpg 2019-02-28T04:31:46+02:00 Евросоюз ЕС может согласиться на продление переговоров по Brexit

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон заявили, что ЕС может согласиться на продление переговоров по Brexit. Об этом сообщает Reuters.

"Если британцам потребуется больше времени, мы поддержим запрос на продление, если он будет оправдан новыми выборами", – заявил Макрон.

Отмечается, что Меркель сказала, что она "полностью поддерживает" Макрона, но, похоже, больше готова проявить гибкость.

Меркель сказала, что она "полностью на одной линии" с Макроном, но, похоже, больше готова проявить гибкость.

Ранее мы писали, что Лейбористская партия Великобритании поддержит проведение второго референдума о Brexit.Об этом заявил лидер партии Джереми Корбин. Как отмечается, британский парламент должен обсудить и проголосовать следующие шаги касательно выхода Британии из ЕС. Законодатели намерены предложить поправки, которые могут включать требование о вынесении соглашения о Brexit на всенародный референдум.

Кроме того, британская пресса сообщила о намерении 100 однопартийцев Мэй из Консервативной партии выступить против возглавляемого ею правительства и заставить ее отложить Brexit, если она не сможет достичь сделки с властями ЕС, которую поддержит британский парламент.

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