Франция размещает артиллерию в Сирии

Сегодня, 17:51

Французские военные наращивают присутствие в нескольких сирийских районах

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Спецназ Вооруженных сил Франции разместил на границе Сирии с Ираком шесть батарей артиллерии, сообщает агентство "Анадолу".

Согласно местным источникам, батареи размещены к северу от селения Багуз, где уже проведены учебные стрельбы.

Французские военные в последнее время наращивают присутствие в районах Мюнбич, Хасеке, Айн Иса и Ракка, захваченных YPG/PKK (курдских "Отрядов народной самообороны" и Курдской рабочей партии, которых Анкара считает террористической организацией).

Как сообщалось, Франция может нанести новые удары по Сирии, ведь атака союзников 14 апреля была предупредительной. 

Напомним, США совместно с Великобританией и Францией начали операцию против Сирии.

"Я приказал вооруженным силам США нанести высокоточные удары по объектам, связанным с потенциалом химического оружия сирийского диктатора Башара Асада. Совместная операция с подключением вооруженных сил Франции и Великобритании началась", – сказал Трамп в своем официальном видеообращении.

Всего США, Франция и Великобритания выпустили 105 ракет. По объекту в районе Дамаска выпустили 76 ракет. По второй цели в провинции Хомс было выпущено 22 ракеты, причем в этом ударе участвовали все три страны. Третий объект – бункер, в котором как утверждают США, хранилось химическое оружие, был атакован семью ракетами.  Удары уничтожили все заданные цели.
Сирия, Франция, спецназ, артиллерия

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