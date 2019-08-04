Француз перелетел Ла-Манш на необычном аппарате: впечатляющее видео

Недавно француз пересек Ла-Манш на летающей машине, а теперь еще один экстримал-изобретатель Фрэнки Запата пересек пролив между Францией и Британией на флайборде.
40-летний француз летательном аппарате с реактивными двигателями стартовал в Сангатте близ Калле и успешно приземлился в Дувре, преодолев расстояние Дуврского пролива (продолжение Ла-Манша) в 35,4 км за 22 минуты.
Отмечается, что эго изобретение оснащено реактивными двигателями и работает на керосине, "бак" которого находится в рюкзаке пилота. Флайборд может развивать скорость до 190 км/ч, а управляется он пультом в одной из рук. 40-летний Запата сам изобрел Flyboard Air.
Сарт полета:
Приземление:
Первая попытка француза пересечь Ла-Манш 25 июля была неудачной. Самой большой трудностью в путешествии была необходимость дозаправки. Во время первой попытки он потерял равновесие во время приземления на специальную платформу посередине пролива. Сейчас же платформу сделали больше по размеру, а его сопровождали вертолеты.
Как сообщали новости "Сегодня", на днях украинский паралимпиец установил мировой рекорд – Олег Иваненко переплыл Ла-Манш и установил мировой рекорд. За 18 часов непрерывного заплыва он преодолел 62 километра.
В то же время украинку, которая почти преодолела пролив Ла-Манш, развернули у побережья Франции. Уроженка Ивано-Франковска Мария Крестьянськая плыла 8 часов подряд без передышки, чтобы преодолеть 32 километра в воде.
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