Французский чиновник потерял пост из-за громких вечеринок

Франсуа де Рюжи устраивал за государственные деньги роскошные пиры с омарами и дорогим вином

Вечеринки за казенные деньги стоили чиновнику должности министра во Франции. Пресса узнала министр экологии Франсуа де Рюжи был неравнодушен к роскошным пирам с омарами.

В позапрошлом году, еще будучи в должности председателя Национального собрания страны, он вместе с женой устраивал пышные вечеринки.

Приглашал по несколько десятков гостей, угощая их элитными море продуктами и вином. В пересчете на украинские деньги, одна бутылка стоила от 3 000 гривень.

Все пиры устраивались за государственные средства, выяснили журналисты. Франсуа де Рюжи оправдывался: это, мол, были неформальные ужины, необходимые для выполнения обязанностей. Теперь, после публикации подробностей гуляний, чиновник ушел в отставку.

Ранеемы писали, что начальник главного штаба Вооруженных сил Франции генерал Пьер де Вилье подал в отставку. Сообщается, что начальник подал в отставку из-за разногласий с французским президентом Эммануэлем Макроном по поводу сокращения бюджета в военном ведомстве.

В заявлении он написал, что больше не "гарантирует жизнеспособность модели армии", которая должна обеспечивать безопасность в стране.

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