Французы показали свой самолет-поезд: видео

Сегодня, 06:43

Сейчас компания ведет переговоры с ведущими авиаконцернами, в первую очередь с Boeing, о запуске концепта в серийное производство.


Французская компания Akka Technologies представила концепт нового транспортного средства Link & Fly, которое сочетает в себе черты самолета и поезда. По мнению разработчиков, Link & Fly сделает полеты еще более доступными и позволит забирать пассажиров на ближайшей станции, практически возле их домов, передает ЦТС.

Концепт Link & Fly предполагает, что фюзеляж будет отделяться от крыльев и будет передвигаться самостоятельно по рельсам как поезд. В Akka Technologies отмечает, что самолет-поезд можно использовать для пассажирских и для грузовых перевозок. В пассажирской конфигурации Link & Fly сможет перевозить до 162 пассажиров, в грузовой – до 21 тонн грузов.

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Самолет-поезд в собранном виде имеет следующие размеры: размах крыльев – 48,8 м, длина – 33,8 м, высота – 8,2 м. Link & Fly может подыматься на высоту 12000 м и развивать максимальную скорость до 1000 км/ч.

"После того, как автомобили станут электрическими и автономными, следующее большое потрясение испытают самолеты", – заявил генеральный директор Akka Technologies Морис Риччи.

Сейчас компания ведет переговоры с ведущими авиаконцернами, в первую очередь с Boeing, о запуске концепта в серийное производство.

Напомним, "Авиалинии Антонова" завершили наибольшую серию коммерческих рейсов на Ан-225 "Мрия".

Также мы писали, что компания Airbus полностью собрала первый из пяти транспортных самолетов Beluga XL. Транспортный самолет Beluga XL совершил пробный вылет, состоявшийся в аэропорту Тулуза-Бланьяк во Франции.
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