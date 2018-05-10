ФРГ и Россия обсудили дело Скрипалей

Сегодня, 15:11

По мнению главы МИД Германии, сторонам не удалось достичь понимания

Фото: facebook.com/heiko.maas
Фото: facebook.com/heiko.maas

Глава МИД ФРГ Хайко Маас на встрече с коллегой из РФ Сергеем Лавровым отметил, что сторонам не удалось достичь понимания по делу Скрипалей, пишет ТАСС

"Мы говорили также о деле Скрипаля, – сказал Маас. - С нашей точки зрения, с российской стороны было слишком мало готовности поучаствовать в конструктивном расследовании этих актов, мы не договорились здесь ни о чем. У нас есть различные оценки, и мы ими обменялись".

Напомним, российского шпиона-перебежчика Скрипаля и его дочь Юлию отравили 5 марта.

Как известно, Великобритания обвинила Россию в причастности химической атаке с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок", в результате которой был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон намерен принять жесткие ответные меры в случае, если удастся установить причастность России к инциденту в Солсбери с бывшим полковником ГРУ Скрипалем.

Москва отвергает такие претензии. В частности, в России назвали заявления о причастности Москвы к отравлению экс-шпиона истерией.
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