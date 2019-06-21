Гибель 70 мигранта в Венгрии: виновным вынесли жесткие приговоры

Трое осужденных проведут остаток жизни в тюрьме, еще один сможет выйти через 30 лет

Венгерский суд приговорил к пожизненному заключению четверых людей, которых признали виновными в гибели более семи десятков мигрантов.

Соответствующее решение было принято 20 июня судьей Эриком Мезолаки. Согласно озвученному им приговору, лишь один из подсудимых сможет рассчитывать на досрочное освобождение, но не менее чем через 30 лет.

В августе 2015 года, осужденные перевозили в грузовике-рефрижераторе 71 беженца из Сирии, Ирака и Афганистана.

Когда те стали задыхаться, преступники, несмотря на многочисленные просьбы, отказались открыть двери и впустить воздух. После гибели людей они просто оставили грузовик с телами на обочине дороги на венгерско-австрийской границе. Большинство погибших – мужчины, но были среди них также – женщины и дети.

Напомним, ранее сообщалось, что суд приговорил обвиняемых в гибели мигрантов к 25 годам тюрьмы каждого.

Мы также писали, что прокуратура Норвегии обвинила бывшего министра рыбной промышленности Свейна Людвигсена (2001-2005 гг.) в изнасиловании нескольких мигрантов, которым его страна дала убежище.

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