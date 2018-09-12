Глава МИД Германии рассказал, как Европа должна противостоять России, Китаю и США

Европейский союз (ЕС) должен ответить усилением суверенной Европы на проводимую США, Россией и Китаем политику. Такое мнение высказал в среду глава МИД ФРГ Хайко Маас, выступая в Бундестаге во время дискуссий о госбюджете на 2019 год.

"Ответом на "Америка прежде всего", "Россия прежде всего" или "Китай прежде всего" является не "Европа прежде всего", но "Объединенная Европа", - сказал он.

"Мы должны сделать главным приоритетом строительство суверенной, сильной Европы", - считает Маас.

Глава МИД отметил, что в перспективе ЕС требуется свой совет безопасности и оборонительный союз.

Ранее сообщалось, что Хайко Маас намерен добиваться того, чтобы внешнеполитические решения в ЕС принимались не единогласно, как сейчас, но простым большинством голосов.

"Очень важно, чтобы мы в будущем могли принимать определенные внешнеполитические решения не единогласно", – сказал министр.

Напомним, глава МИД Германии сделал четкое заявление по дальнейшим отношениям Европейского союза и Российской Федерации.