Глава МИД Италии не признает аннексии Крыма

Вчера, 18:25

Правительство Италии придерживается санкционной политики Европейского союза

Фото: tvc.ru
Фото: tvc.ru

Правительство Италии не признает незаконной аннексии Крыма Россией и придерживается санкционной политики Европейского союза. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо Миланези на заседании парламента, сообщает Ansa.

"Правительство считает, что правила международного права должны всегда уважаться. Италия не признала региональных властей, назначенных в марте 2014 года, следуя санкциям в соответствии с ЕС", – сказал министр.

Миланези отвечал на вопросы депутата Лауры Болдрини относительно заявления главы МВД Сальвини, который защищал легитимность проведения Россией референдума в Крыму после аннексии полуострова.

Сальвини считает, что Россия законно аннексировала украинский Крым, а революцию в Украине называет "фальшивой".

Напомним, в марте 2014 года после введения войск в Крым Россия организовала там псевдореферендум, после чего в нарушение международных норм аннексировала полуостров. В ответ на такое нарушение норм международного права международное сообщество ввело санкции против Москвы. Санкции были расширены после того, как Россия начала агрессию на Донбассе.

По словам президента РФ Владимира Путина, он был уверен, что после аннексии Крыма против его страны будут введены санкции и испортятся отношения со многими странами.

Отметим, Матео Сальвини и ранее делал громкие пророссийские заявления. В частности, он заявлял, что Италия намерена до конца года поставить в Брюсселе вопрос об отмене антироссийских санкций.
Россия, Италия, Крым, аннексия

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