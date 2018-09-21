Глава МИД Польши рассказал, как Варшава может улучшить отношения с Москвой

Сегодня, 10:37

Американское военное присутствие вможет ограничить возможность проведения Москвой ревизионистской политики, считает министр

Яцек Чапутович. Фото: AFP
Яцек Чапутович. Фото: AFP

Польша могла бы улучшить отношения с Россией, но ценой этого была бы безопасность страны. Об этом в интервью газете Rzeczpospolita сказал министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

"Если бы мы отбросили главную цель нашей внешней политики или же обеспечение безопасности Польши, то могли бы улучшить отношения с Россией", - подчеркнул министр.

Чапутович подчеркнул, что, по мнению России, политика Польши противоречит жизненным интересам России.

"Американское военное присутствие в этой части Европы, о которой мы просим, может ограничить возможность проведения Москвой ревизионистской политики", – добавил он.

Ранее заместитель министра национальной обороны Польши Томаш Шатковский заявил, что создание в Польше американской военной базы значительно повлияло бы на геополитический образ Европы. 

Отметим, в Вашингтоне рассматривают запрос Польши о том, чтобы американские военные присутствовали в этой стране на постоянной основе на своей военной базе. 

Польша неоднократно обращалась к вопросу о постоянном военном присутствии США на своей территории в связи с опасениями российской агрессии, предлагая на такую базу до 2 млрд долл. США. Американские солдаты сегодня присутствуют на территории Польши в составе контингента НАТО.

В мае Россия выразила озабоченность в связи с сообщениями о просьбе Польши, заявив, что расширение НАТО в отношении российских границ.
Россия, Польша, военная база, чапутович

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