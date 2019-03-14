Глава МИД Польши рассказал, когда в стране появится военная база США
Есть шанс, что до конца следующего года эта база будет закончена и будет готова к действию, сказал Чапутович
Власти Польши рассчитывают, что новая военная база США появится в республике и начнет действовать до конца 2020 года. Об этом заявил в четверг на брифинге глава МИД республики Яцек Чапутович по итогам выступления в Сейме (нижней палате парламента) с программной речью своего ведомства.
"Есть шанс, что до конца следующего года эта база будет закончена и будет готова к действию", – сказал Чапутович.
Отвечая на вопрос журналистов о том, не будет ли это базой в Редзикове, которая уже создается на территории Польши, министр сказал, что это не так.
"Мы этого так не видим", – сказал он и напомнил, что в Редзикове создается база ПРО.
"Речь о расширении военного присутствия в Польше. Мы хотим, чтобы элементы были постоянными", - сказал он, подчеркнув, что есть разные возможности усиления присутствия.
Польша лоббирует постоянную базу США на фоне опасений из-за российской агрессии. Президент Польши Анджей Дуда встретился с президентом США Дональдом Трампом и сказал, что базу можно назвать "Форт Трамп".
Отметим, в Вашингтоне рассматривают запрос Польши о том, чтобы американские военные присутствовали в этой стране на постоянной основе на своей военной базе.
Польша неоднократно обращалась к вопросу о постоянном военном присутствии США на своей территории в связи с опасениями российской агрессии, предлагая на такую базу до 2 млрд долл. США. Американские солдаты сегодня присутствуют на территории Польши в составе контингента НАТО.
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