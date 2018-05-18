Глава спецслужбы: Лондону необходимо готовиться к киберудару по РФ

Правительство Великобритании должно готовиться к самым решительным действиям против России. В том числе – к совершению кибератаки. Об этом сообщил начальник Военной разведки Великобритании маршал авиации Филип Осборн, пишет ТАСС.

Лондону следует быть, по словам главы разведки, "гораздо более агрессивным и идти на риск", если угрозы безопасности королевства станут критическими. В нынешнем "более опасном, непредсказуемом мире" кибертехнологии играют ключевую роль в современных боевых действиях, отметил Осборн.

"Новые технологии изменят войну, нашу жизнь и общество, – заявил маршал авиации. – Без таких изменений мы рискуем быстро отстать в сегодняшнем и завтрашнем противостоянии". "Полномасштабная киберконфронтация может иметь катастрофические последствия в течение нескольких минут и часов", – добавил он.

Великобритания выслала из страны 23 российских дипломатов и приостановила все дипломатические контакты с РФ на высоком уровне из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

Как известно, Великобритания обвинила Россию в причастности химической атаке с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок", в результате которой был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон намерен принять жесткие ответные меры в случае, если удастся установить причастность России к инциденту в Солсбери с бывшим полковником ГРУ Скрипалем.

Москва отвергает такие претензии. В частности, в России назвали заявления о причастности Москвы к отравлению экс-шпиона истерией.