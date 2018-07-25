Главный мышелов британского МИД изменил своим вкусам

Сегодня, 04:03

Утенка он успел утащить из-под носа матери

фото GETTY
фото GETTY

Кота по кличке Палмерстон из британского министерства иностранных дел застукали с утенком в пасти. 

Главного мышелова МИД не раз заставали во время схваток с Ларри — котом из офиса премьер-министра Великобритании, но ранее он не проявлял интереса к птицам. Палмерстон пересек улицу Уайтхолл, держа в зубах утенка, которого он успел утащить из-под носа матери между Даунинг-стрит и парком Сент-Джеймс.

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По информации издания, кот был замечен с этой добычей вскоре после появления нового министра иностранных дел Джереми Ханта, о назначении которого стало известно 9 июля.

Палмерстона взяли из приюта BDCH в апреле 2016 года. У кота есть свой собственный Twitter-аккаунт, на который подписаны более 65 тысяч пользователей. Его главным конкурентом является Ларри, обитающий на Даунинг-стрит, 10.

Ранее стало известно, что кот Ларри, служащий главным мышеловом в резиденции британских премьеров на Даунинг-стрит, стал слишком ленивым. Даже его основную "работу" – ловлю мышей – теперь приходится выполнять специальной службе.

За 2017 год вызывать борцов с грызунами прошлось 40 раз. Поэтому хвостатого ленивца было решено посадить на специальную диету. 

Между тем сотрудникам Министерства иностранных дел Великобритании порекомендовали не подкармливать штатного кота Палмерстонатак как он стал хуже ловить мышей.
Великобритания, мид, кот, ларри
Источник:

The Telegraph

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