Главу жюри Пулитцеровской премии отправили в отставку из-за обвинений в домогательствах
Писатель согласился на сотрудничество в ходе расследования
Совет Пулитцеровской премии 10 мая отправил в отставку главу жюри, американского писателя Хунота Диаса, сообщается на сайте совета.
Отстранение Диаса, возглавившего жюри в апреле, связано с необходимостью независимого расследования обвинений в непристойном поведении.
Отмечается, что писатель согласился на сотрудничество в ходе расследования.
Как выяснило агентство Associated Press, первой о приставаниях Диаса заявила писательница Зинзи Клеммонс, приглашавшая его на литературный семинар. По словам Зинзи, он зажимал и целовал ее.
Другая женщина обвинила писателя доминиканского происхождения в словесных приставаниях и грубых замечаниях о женщинах.
49-летний Диас сам является лауреатом Пулитцеровской премии, преподает литературу в Массачусетском технологическом институте.
В мае стало известно, что Шведская академия отменила вручение Нобелевской премии по литературе в 2018 году в связи с сексуальным скандалом и подозрениями в утечке данных об именах будущих нобелевских лауреатов.