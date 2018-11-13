Глушила сигнал GPS во время учений НАТО: Норвегия обвинила Росию

Сегодня, 19:45

Во время масштабных учений НАТО в Норвегии было обнаружено вмешательство в работу системы GPS

Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников

Министерство обороны Норвегии заявило, что Россия с Кольского полуострова вмешивалась в работу спутниковых навигационных систем (GPS), которые используются в воздушном сообщении, во время учений НАТО Trident Juncture, которые проходили с 25 октября по 7 ноября. Об этом сообщает NTB

"Мы следим за ситуацией вместе с другими заинтересованными ведомствами. Известно, что МИД ранее поднял этот вопрос в контактах с российскими властями", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во время масштабных учений НАТО в Норвегии было обнаружено вмешательство в работу системы GPS, что привело к сбоям в навигации. По мнению премьер-министра Финляндии Юха Сипиля, к организации этих проблем могла быть причастна Россия.

Как заявил глава финского правительства в интервью Yle Radio Suomi, "в технологическом плане относительно легко нарушить радиосигнал и, вполне возможно, что Россия стоит за этим, это послание всем сторонам, принимающим участие в учениях".

Также премьер добавил, что у россиян есть и соответствующие технические возможности и подчеркнул, что сбои в работе GPS увеличивают риски возникновения авиационных происшествий.

Напомним, с 25 октября по 7 ноября в Норвегии состоялись крупнейшие после окончания холодной войны военные учения НАТО – Trident Juncture-2018.

В маневрах принимали участие военные из 29 стран-членов Альянса, а также представители Швеции, Финляндии, Украины, Грузии и Иордании. Всего же в воздухе, на суше и на море в учениях были задействованы около 50 тысяч военнослужащих, 65 кораблей, 250 военных самолетов и около 10 тысяч единиц техники.
Россия, Норвегия, НАТО, gps

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