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Гражданина Норвегии задержали за шпионаж в пользу России

18 августа, 02:21

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Норвежец передавал информацию российским спецлужбам

Норвежская служба безопасности 15 августа задержала в Осло гражданина Норвегии, которого подозревают в том, что он мог передавать России информацию, которая может нанести ущерб национальным интересам. Об этом сообщает норвежское издание Aftenposten.

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Выдвинутые обвинения основываются на том, что задержанный, который работал в компании DNV GL, регулярно встречался с представителями российских спецслужб.

"Между задержанным и офицером российских спецслужб проводились встречи. Мужчина был задержан, когда находился на такой встрече", – цитирует слова представителя норвежской спецслужбы Лине Нюгорд агентство ТАСС.

В постановлении окружного суда Осло говорится, что мужчина признает, что передавал информацию россиянину и получал за это деньги, но считает, что предоставленная им информация не вредит норвежским интересам.

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По информации издания Aftenposten, арестованный проживает в районе Осло, он гражданин Норвегии, но родился за границей.

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Напомним, в июле суд Австрии признал виновным пожилого полковника армии, который не менее 25 лет передавал секретные данные внешней разведке России: 71-летнего Мартина М. признали виновным в измене гостайны и разглашении военной тайны.

Смотрите в видео "Сегодня" о шпионском скандале с высокопоставленным российским дипломатом в Чехии:

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