"Кроту" ГРУ в Австрии вынесли неожиданный приговор за 25 лет шпионажа

Суд Австрии признал виновным пожилого полковника армии, который не менее 25 лет передавал секретные данные внешней разведке России, но его приговор позволил ему выйти из зала заседаний на свободу.

71-летнего Мартина М. признали виновным в измене гостайны и разглашении военной тайны. Также судья заявил, что военный пенсионер работал в пользу иностранной разведывательной организации против интересов Австрии.

При максимально возможном наказании до 10 лет лишения свободы российскому "кроту" дали лишь 3 года. К тому же учитывая, что за время процесса он уже отбыл половину этого срока, его освободили.

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Такое решение судья принял с учетом признания фактов, пожилого возраста подсудимого и отсутствия у него предыдущих судимостей.

"Суд пришел к выводу, что ответчик больше не представляет угрозы", – отметил представитель суда.

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Напомним, что шпион был арестован в ноябре 2018 года. Как утверждают в прокуратуре, он шпионил для ГРУ с 1987 года, при этом Россия заплатила ему сотни тысяч евро. В 2019 ему предъявили официальные обвинения.

Сам полковник отрицает вменяемые ему преступления и утверждает, что он передавал лишь информацию, которая уже была опубликована в газетах или в интернете.

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При этом официальная Вена довольно мягко отреагировала на случившееся – канцлер Австрии Себастьян Курц даже решил не высылать российских дипломатов в ответ.

А о шпионском скандале вокруг высокопоставленного российского дипломата в Чехии смотрите в видеосюжете:

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