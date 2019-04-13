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Греция начинает погашать долги перед МВФ

Сегодня, 07:28

Речь идет о выплате примерно половины от общей суммы долгов

Фото: AFP

Греция в самое ближайшее время заключит соглашение с Международным валютным фондом (МВФ) о частичном досрочном погашении взятых у него кредитов. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на источник.

По его данным, подписание соглашения может состояться уже в выходные. Как сообщает Reuters, речь идет о выплате примерно половины от общей суммы, которую Афины задолжали МВФ.

Министерство финансов Греции уже давно объявляло о желании выплатить взятый у МВФ кредит, потому что он был дан на пике финансового кризиса по очень высокой ставке в размере около 5% годовых, тогда как от европейских структур Афины получали кредиты по льготной ставке, она была почти в пять раз ниже. Как отмечает Reuters, всего Греция должна выплатить МВФ к 2024 году около 9,3 млрд евро.

В августе 2018 года Греция успешно завершила третью программу внешней макрофинансовой помощи и вышла из-под внешнего управления иностранных кредиторов, под которым она находилась с 2010 года. В конце 2018 года внешний долг Греции составил 192,4% ВВП (357,25 млрд евро). В 2019 году прогнозируется снижение его на 12,8 процентных пункта до 179,6% ВВП (346,2 млрд евро).

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Тег Греция, долг, МВФ

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Источник:

ТАСС

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