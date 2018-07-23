Греция обвинила Россию в попытках подорвать отношения с Македонией

23 Июля 2018, 18:23

МИД Греции отметил, что РФ пытались вмешаться во внутренние дела страны

фото AFP
фото AFP

Министр иностранных дел Греции Никос Коциас обвинил Россию в попытке подорвать соглашение с Македонией о переименовании. Об этом сообщает EUobserver.

11 июля Греция решила выдворить с территории страны двух российских дипломатов, еще двум сотрудникам будет запрещен въезд на территорию страны. Их обвиняют в попытках вмешаться во внутренние дела Греции и незаконных действиях.

"Россия должна понять, что она не может не уважать национальные интересы другого государства на том основании, что считает себя сильнее", – сказал Котзиас.

В свою очередь МИД России заявил, что на Грецию оказывалось "огромное давление британских и американских партнеров" в вопросе высылки дипломатов.

Напомним, 17 июня министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров подписали соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика переименовывается в Республику Северная Македония. Президент Республики Македония Герге Иванов отказался подписывать закон об изменении государственного названия.
Россия, Греция, Македония, скандал, дипломаты

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