Грузия удивила приемом канцлера Германии Меркель

Сегодня, 18:35

Ангела Меркель не удержалась и спела вместе с грузинским хором


Канцлера Германии Ангелу Меркель приятно поразило грузинское гостеприимство. Когда она прибыла с официальным визитом в Тбилиси, ее встречали с цветами и даже расстелили красную дорожку, а после переговоров пригласили на ужин.

Грузинский хор исполнил немецкую народную песню, которую очень любит канцлер. Ангела Меркель не удержалась – и спела вместе с хористами, что и попало на видео.

Напомним, Германия твердо поддерживает территориальную целостность Грузии и через 10 лет после событий августа 2008 года, заявила на пресс-конференции в Тбилиси канцлер Германии Ангела Меркель.

"Несмотря на большую напряженность, очень мало сделано для того, чтобы сдать в прошлое эту несправедливость. Нельзя смириться с этой ситуацией", – заявила Меркель.

Как сообщалось, 8 августа 2018 исполнилось 10 лет с начала прямой вооруженной агрессии Российской Федерации против Грузии. Пренебрегая общепризнанными нормами и принципами международного права, вооруженные силы РФ грубо нарушили международно признанные границы и вторглись на суверенную территорию Грузии.

Россия признала "независимость" Абхазии и Южной Осетии сразу после окончания российско-грузинской войны в августе 2008 года, впоследствии "независимость" этих регионов признали Никарагуа, Венесуэла, Республика Науру и Сирия.
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Источник:

"Сегодня"

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