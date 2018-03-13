Хорватии угрожает масштабный потоп

Угроза масштабных наводнений – в Хорватии. В любой момент – с берегов может выйти река Уна и затопить сотни домов. Все – из-за таяния снега. Власти готовятся и говорят – ближайшие два дня будут критическими.

Из-за таяния снега вот-вот выйдет из берегов река Уна. Уровень воды достиг четырех с половиной метров. Ситуация критическая. Власти города готовы объявить чрезвычайное положение. Затопило главную региональную трассу. На улицах города – сплошные потоки. Местные запасаются мешками с песком – делают из них укрепления. Воду из подтопленных подвалов выкачивают насосами.

Снег тает быстро. Представители чрезвычайных служб говорят – вероятны оползни. Такая же ситуация и в центральном регионе страны. В городе Карловац до критического уровня поднялась река Купа. Там к строительству защитных барьеров привлекли военных. Прогнозы пока неутешительны – в ближайшие два дня вода и дальше будет прибывать.

Напомним, в Государственном агентстве водных ресурсов Украины прогнозируют большое половодье в районе Киева. Там призывают городские власти заранее подготовиться к возможному наводнению.

Ранее мы писали о том, что Новая Зеландия готовится к сильнейшему наводнению. Проливные дожди и мощный ветер уже наделали много бед на соседних тихоокеанских островах. Сейчас циклон "Гита", приближающийся к Новой Зеландии, уже получил вторую "П" из пяти возможных категорий мощности.