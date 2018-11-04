"Импорт" преступников: как в Нидерландах заполняют тюрьмы

Страна, которой не хватает заключенных – в Нидерландах уровень преступности снизился настолько, что некого сажать в тюрьмы. Теперь там отбывают наказание иностранцы.

Минимум час в день должны проводить на улице заключенные голландской тюрьмы. Они могут прогуливаться вдоль зеленых газонов, играть в волейбол или просто читать книгу на лавочке. Три года назад двор тюрьмы "Норгергавен", где в настоящее время содержатся 242 заключенных, опустел. Правонарушителей, отсидевший свой срок, выпустили, а новых не было.

Чтобы исправительное учреждение не оставалось пустым преступников начали импортировать. Почти 100 самолетов с осужденными отправили в учреждение из Норвегии.

"У них не было пустых камер, а у нас их было очень много. Поэтому власти решили, почему бы не воспользоваться этим и не взять преступников в аренду", – рассказал бывший директор тюрьмы "Норгергавен" Ян Рулоф Ван Дер Спол.

Срок контракта с Норвегией истек месяц назад. Теперь в тюрьме сидят голландцы, а также иностранцы, которые совершили преступления в Нидерландах.

Для них создали школы, чтобы они изучали государственный язык.

"В этом классе можно читать и писать, подтянуть уровень математики и навыков работы на компьютере. А еще, при желании можно изучать английский", – рассказал экс-директор тюрьмы.

У каждого заключенного есть отдельная камера и возможность заниматься спортом на площадке или в тренажерном зале, в котором только решетки на окнах напоминают, что это тюрьма, а не оздоровительный центр.

Осужденных после 17:00 не выпускают из камер. Каждый день они работают – шьют полотенца.

"Мы платим им 76 центов в час. Этими деньгами они могут оплатить телевидение, чтобы смотреть его в камерах. Могут заказать продукты, сигареты или оплатить телефон", – уточнил экс-директор.

За хорошее поведение преступникам разрешают встречи с родными. Однако желающих вернуться в такую тюрьму немного.

Количество рецидивистов в стране менее 10%. Чаще всего для тех, кто совершил незначительное правонарушение, судьи в качестве наказания выбирают штрафы или общественные работы. За решетку сажают только тех, кому нужна серьезная реабилитация, чтобы вернуться к нормальной жизни.

Следует отметить, что последнее десятилетие уровень преступности в Нидерландах снизился почти наполовину, поэтому за ненадобностью закрыли четверть тюрем. В следующем году планируют закрыть еще четыре учреждения.

А в Британии в это время заключенные держат в страхе охранников.

А в России в омской Исполнительной колонии №6 заключенные устроили массовое восстание против администрации учреждения. Несколько десятков человек в исполнительной колонии хотели добиться более щадящих условий.