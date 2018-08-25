Поменялись местами: в британской тюрьме заключенные держат в страхе охранников

В британском Бирмингеме в тюрьме для мужчин охранники и заключенные поменялись местами. Персонал учреждения, который ограничен в применении оружия, почти не покидает свои кабинеты, а осужденные делают все, что им заблагорассудится.

В настоящее время в сети выложено большое количество видео, на которых задокументирован беспредел, который чинят осужденные. На одном из таких видео компания заключенных беспрепятственно употребляет наркотики. Еще одним ярким примером бесчинств является видеообращение, записанное осужденными, переодевшимися в террористов. На видео они поздравляют одного из своих освободившихся товарищей с днем рождения.

"Большинство работников откровенно боятся заключенных. Те постоянно угрожают расправой. Охранники же – ограничены в праве применять силу или огнестрельное оружие. Компания (частная – ред.) не могла изменить ситуацию. Пока в министерстве юстиции не посыпались письма от самих надзирателей о тотальной анархии в тюрьме", – рассказал главный инспектор тюремного учреждения Питер Кларк, отметив, что эта тюрьма одна из худших, которую ему приходилось видеть.

Впервые объектом усиленного внимания она стало несколько лет назад, когда произошло восстание – заключенные громили учреждение, а охранники тем временем были вынуждены прятаться в служебных помещениях до прибытия спецслужб, которые подавили бунт.

До настоящего момента тюремным учреждением управляла частная компания по предоставлению охранных услуг, работники которой не справлялись с осужденными.

В британском Министерстве юстиции заявили, что намерены кардинально изменить ситуацию. Тюрьму национализировали и новое руководство учреждения уже предприняло меры по увеличению охранного персонала, а также перевело около 300 заключенных в другие учреждения.

Ранее мы писали о том, что в российской колонии для силовиков и судей произошел бунт.

Кроме того, сообщалось, что в Бразилии заключенные устроили бунт в тюрьме.

Ранее мексиканские заключенные устроили бунт и пожар, пытаясь бежать из тюрьмы Топо-Чико, расположенной в городе Монтеррей (штат Нуэво-Леон). Беспорядки сопровождались и столкновениями членов наркокартеля Zetas со своими конкурентами. В результате погибли около 50 человек.