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Испанцы во время жары охлаждаются вином

30 июня, 09:16

В Испании – это одна из самых популярных и необычных сиест


Быть облитым красным вином с ног до головы не каждый считает интересным развлечением, но в Испании – это одна из самых популярных и необычных сиест, пишет Associated Press.

Ежегодная винная битва проходит в городе Аро провинции Риоха, известной как  центр по производству вина.

Организаторы заявляют, что целью данного мероприятия является "облить окружающих вином так быстро и основательно, как только возможно".

После утренней мессы участники начинают свою битву, пуская на нее до 70 000 литров этого алкогольного напитка. Вино в этих целях раздается бесплатно.

У этого своеобразного праздника есть свои правила: все участники обязаны носить белые или красные пояса. Обливать окружающих можно из чего угодно: водяных пистолетов, ведер и садовых шлангов.

Ежегодно в Винной битве участвуют тысячи человек, как из Испании, так и из-за рубежа. Винная битва представляет собой своеобразное празднование Дня святого Петра и завершается грандиозным праздничным ужином.

Ранее в Колумбии окончание сбора урожая отпраздновали томатной битвой. Для этого посреди поля выложили гору спелых помидоров и пригласили всех желающих попробовать себя овощной войне.


А в Киеве на Почтовой площади состоялся забавный флешмоб: молодежь устроила масштабные бои на подушках, чтобы таким необычным и веселым способом выплеснуть накопившиеся эмоции.

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Тег видео, Испания, жара, вино, битва, сиеста, поединок

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