Испанский истребитель случайно выпустил боевую ракету над Эстонией

У ракеты есть режим самоуничтожения в небе, но не исключено, что она приземлилась на землю

Истребитель Военно-воздушных сил Испании по ошибке выпустил боевую ракету в воздушном пространстве Эстонии. Об этом сообщает во вторник, 7 августа, пресс-служба главного штаба Сил обороны страны.

Снаряд класса "воздух-воздух" заметили в зоне учебных полетов над населенным пунктом Пангоди возле города Отепя. У ракеты есть режим самоуничтожения в небе, но не исключено, что она приземлилась на землю. Боеприпас ищут примерно в 40 километрах к северу от Тарту.

Длина снаряда составляет 3,7 метра, диаметр — 18 сантиметров. Экстренные службы попросили местных жителей, обнаруживших ракету или ее части, не приближаться к ней и немедленно сообщить о находке.

Испанский истребитель Eurofighter входит в состав миссии НАТО, базирующейся в Эстонии.

Напомним, истребитель F-35 едва не совершил ошибку на миллион.

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А тем временем во Франции разрабатывают истребитель будущего. Новый истребитель придет на смену устаревшим моделям поколения Eurofighter Typhoon и Dassault Rafale, относящиеся к поколению 4++.