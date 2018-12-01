Испанский музыкант построил летающую тарелку

Сегодня, 06:29

Долгожитель полагает, что потратил на аппарат больше 100 тысяч евро

Фото: @lucio.b97
Фото: @lucio.b97

Престарелый писатель и музыкант из испанского села Монтоэдо, провинция Оренсе, строит летающую тарелку из алюминия и метакрилата. Об этом сообщает издание Huffington Post.

Диаметр сооружения, над которым работает 87-летний Лусио Баллестерос (Lucio Ballesteros), составляет около 18 метров, а вес превышает тонну. Долгожитель полагает, что потратил на него больше 100 тысяч евро.

Из-за отсутствия двигателей тарелка пока не летает, и Баллестерос сомневается, что она поднимется в воздух в обозримом будущем. По его мнению, для начала человечеству нужно эволюционировать духовно и психически. Он надеется, что после этого тарелка отправится на планету 10/7, упомянутую в его книгах.

Ранее мы писали, что ирландская полиция устроила погоню за летающей тарелкой. Как ни странно, полицейским удалось остановить НЛО.

Напомним, на видеохостинге YouTube появилось видео, как над Бостоном зависло гигантское НЛО. Автором ролика стал водитель, который двигался по заснеженной трассе. На кадрах записи отчетливо виден некий летающий объект внушительных размеров, внешний вид которого соответствовал классическим представлениям об НЛО. Аппарат медленно двигался из стороны в сторону, как бы изучая местность. При приближенной съемке видно, что у объекта есть иллюминаторы.

Также сообщалось, что у берегов Австралии рыбаки столкнулись с "кораблем инопланетян".
нло, изобретатель, летающая тарелка
Источник:

Lenta.ru

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