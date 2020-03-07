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Испытание для врачей: в ЕС ожидается всплеск коронавируса

7 марта, 11:02

Тина Наринецкая

В мире COVID-19 заразились более 102 тысяч человек

В ближайшие недели в странах Европейского Союза ожидается всплеск числа случаев заражения коронавирусом из Китая. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.

Еврокомиссар отметила, что это станет испытанием для врачей. По ее словам, сейчас время для рациональных и ясных решений, основанных на науке и последних рекомендациях в области эпидемиологии.

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Отметим, что, по состоянию на 7 марта, в мире зарегистрировано 102 188 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Из них 3491 – летальные, а выздоровели уже 57 389 человек. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте Gis and Data.

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Ранее мы писали, что власти Исландии приняли решение ввести в стране чрезвычайное положение из-за роста числа заразившихся новым коронавирусом.

А компания Facebook временно закрыла три лондонских офиса, где работает более трех тысяч человек, после того, как у одного из сотрудников было подтверждено заражение коронавирусом нового типа. Ранее власти Великобритании предупредили, что ожидают значительного увеличения числа случаев заражения коронавирусом нового типа в королевстве.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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