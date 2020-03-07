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Исландия вводит чрезвычайное положение из-за коронавируса

7 марта, 03:44

Елена Кузьмич

Власти в данный момент не вводят запрет на проведение массовых мероприятий

Власти Исландии приняли решение ввести в стране чрезвычайное положение из-за роста числа заразившихся новым коронавирусом. Об этом сообщило Норвежское телеграфное бюро.

Оно отмечает, что данное решение пока серьезно не отразится на жизни граждан, но в различных учреждениях будут действовать более жесткие правила по предотвращению заражения, в том числе правила гигиены. Власти в данный момент не вводят запрет на проведение массовых мероприятий, однако не исключают, что к этой мере, возможно, вскоре придется прибегнуть.

В стране было выявлено шесть новых случаев заражения, при этом, по данным властей, двое заразились уже в Исландии, хотя до этого заражение происходило только во время поездок за рубеж — в Италию и Австрию.

Общее число случаев достигло уже 43. При этом состояние всех зараженных медики оценивают как нормальное.

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Такжевирус нашли в Чили.

Ранее первый случай заражения новым коронавирусом подтвердили в Польше. Сейчас по всей стране в условиях карантина в связи с возможным заражением находятся 500 человек.

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Напомним, что также по темпам распространения коронавируса Италия уже обогнала два главных очага инфекции – Китай и Южную Корею. Там только за сутки обнаружили 769 новых заболевших. Всего на Апеннинах насчитывается 3858 инфицированных.

Напомним, чтобы предотвратить дальнейшее распространение эпидемии коронавируса, в Италии приостанавили все массовые мероприятия, ввели карантин в ряде городов и закрыли все учебные заведения.

Тем временем лидер секты "Церковь Иисуса Синчхонджи" попросил прощения за то, что его организация стала главным фактором стремительного распространения коронавирусной эпидемии в Южной Корее.

Добавим, что в ВОЗ рассказали, сколько ежемесячно требуется масок и перчаток для борьбы с коронавирусом. Специалисты считают, что нехватка защитных средств ставит под угрозу жизни людей.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Исландия чрезвычайное положение коронавирус

Источник: ТАСС

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