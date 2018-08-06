Италия начинает расследование атак российской "фабрики троллей" на президента Матареллу

Сегодня, 10:00

Сотни "троллей" оскорбляли главу Республики с требованиями уйти в отставку

Серджио Матарелла / Фото: AFP
Серджио Матарелла / Фото: AFP

В ближайшее время специалисты по борьбе с терроризмом из прокуратуры Рима начнут расследование атак российской "фабрики троллей" на президента Италии Серджио Маттареллу.

Об этом сообщает посольство Украины в Италии на своей странице в Facebook.

03_10

Как сообщает ANSA, эта неприятная история произошло в ночь на 28 мая, после того как Маттарелла сказал "нет" кандидатуре Паоло Савоны на пост министра экономики.

Всего за несколько минут в Twitter было зарегистрировано около 400 новых профилей, при этом все они были связаны с одним происхождением, с которых начали литься тысячи сообщений с оскорблениями в адрес президента Республики и призывами уйти на отставку.

По мнению экспертов, за этими одновременными атаками могут стоять российские операторы, специализирующиеся на троллях, анонимных субъектах, которые запускают провокационные сообщения в соцсетях.

Напомним, ранее сообщалось, что в начале апреля 2018-го Facebook провел массовую зачистку российской "фабрики троллей", распространяющих ложные сообщения.

Однако чуть позже эксперты зафиксировали активизацию "российских троллей", нацеленную на действия по подрыву энергетических рынков Соединенных Штатов.
Италия, фабрика троллей, маттарелла
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Серджо Маттарелла. Фото: AFP

Политический кризис в Италии: страна оказалась на грани новых перевыборов

28 Мая, 09:09

Президент Италии отказался одобрить предложенный состав правительтсва, и теперь его хотят отправить в отставку

Евросоюз

Маттео Сальвини. Фото: twitter.com/matteosalvinimi

Италия намерена поставить вопрос об отмене санкций против России

16 Июля, 13:17

В Риме утверждают, что антироссийские санкции не приносят пользу итальянской экономике
Загрузка...

Евросоюз

В Италии завершились коалиционные переговоры. Фото: tvc.ru

Победители выборов в Италии определились с новым премьером и правительством

21 Мая, 12:53

Премьером может стать почти неизвестный профессор частного права Джузеппе Конте

Евросоюз

Маттео Сальвини. Фото: twitter.com/matteosalvinimi

Главный кандидат в премьеры Италии сделал заявление по России

2 Апреля, 15:11

Маттео Сальвини обещает после прихода в правительство добиться отмены антироссийских санкций
Загрузка...