Италия начинает расследование атак российской "фабрики троллей" на президента Матареллу

В ближайшее время специалисты по борьбе с терроризмом из прокуратуры Рима начнут расследование атак российской "фабрики троллей" на президента Италии Серджио Маттареллу.

Об этом сообщает посольство Украины в Италии на своей странице в Facebook.

Как сообщает ANSA, эта неприятная история произошло в ночь на 28 мая, после того как Маттарелла сказал "нет" кандидатуре Паоло Савоны на пост министра экономики.

Всего за несколько минут в Twitter было зарегистрировано около 400 новых профилей, при этом все они были связаны с одним происхождением, с которых начали литься тысячи сообщений с оскорблениями в адрес президента Республики и призывами уйти на отставку.

По мнению экспертов, за этими одновременными атаками могут стоять российские операторы, специализирующиеся на троллях, анонимных субъектах, которые запускают провокационные сообщения в соцсетях.

Напомним, ранее сообщалось, что в начале апреля 2018-го Facebook провел массовую зачистку российской "фабрики троллей", распространяющих ложные сообщения.

Однако чуть позже эксперты зафиксировали активизацию "российских троллей", нацеленную на действия по подрыву энергетических рынков Соединенных Штатов.