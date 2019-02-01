Италия не признает Гуайдо временным президентом Венесуэлы
Глава внешнеполитического ведомства Италии сравнил ситуацию в Венесуэле с Ливией
Италия не признает лидера оппозиции, спикера парламента Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано.
Он напомнил о принципе невмешательства в дела других государств, который поддерживается ООН.
"Италия не признает Гуайдо, потому что мы категорически против того, чтобы какая-то страна при поддержке третьих стран определяла внутреннюю политику другой страны", – подчеркнул дипломат.
Ди Стефано отметил, что таким образом Европейский Союз уже пытался действовать в Ливии, и подчеркнул, что нельзя допустить повторения подобного сценария в Венесуэле.
"Сейчас все признают ошибки, совершенные в Ливии, нельзя, чтобы это повторилось в Венесуэле", – резюмировал он.
Отметим, в поддержку нынешнего президента Николаса Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция.
Ранее Европарламент (ЕП) одобрил резолюцию по Венесуэле, которая признает лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента страны и призывает к этому страны – члены Евросоюза. Голосование по документу состоялось в четверг в Брюсселе.
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