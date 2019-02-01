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Италия не признает Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Сегодня, 10:27

Глава внешнеполитического ведомства Италии сравнил ситуацию в Венесуэле с Ливией

Хуан Гуайдо
Хуан Гуайдо. Фото: AFP
Италия не признает Гуайдо временным президентом Венесуэлы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/402/d76/5c5402d764a52.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/402/d76/5c5402d764a52.jpg Евросоюз Глава внешнеполитического ведомства Италии сравнил ситуацию в Венесуэле с Ливией

Италия не признает лидера оппозиции, спикера парламента Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано.
 
Он напомнил о принципе невмешательства в дела других государств, который поддерживается ООН.

"Италия не признает Гуайдо, потому что мы категорически против того, чтобы какая-то страна при поддержке третьих стран определяла внутреннюю политику другой страны", – подчеркнул дипломат.
 
Ди Стефано отметил, что таким образом Европейский Союз уже пытался действовать в Ливии, и подчеркнул, что нельзя допустить повторения подобного сценария в Венесуэле. 

"Сейчас все признают ошибки, совершенные в Ливии, нельзя, чтобы это повторилось в Венесуэле", – резюмировал он.

Отметим, в поддержку нынешнего президента Николаса Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция.

Ранее Европарламент (ЕП) одобрил резолюцию по Венесуэле, которая признает лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента страны и призывает к этому страны – члены Евросоюза. Голосование по документу состоялось в четверг в Брюсселе.

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Тег Венесуэла, Италия, Ливия, Мадуро, Гуайдо

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ТАСС

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