Как Португалия стала "швейной машинкой Европы"

Еще 10 лет назад в швейной отрасли страны царил кризис, но теперь в стране работают 7 тыс. фабрик по пошиву одежды

Как Португалия стала "швейной машинкой Европы" 2019-03-25T04:50:00+02:00 Евросоюз Еще 10 лет назад в швейной отрасли страны царил кризис, но теперь в стране работают 7 тыс. фабрик по пошиву одежды

Где были изготовлены ваши джинсы? Китай? Индия? Или может Португалия? Странам Азии бросает вызов швейная индустрия Португалии. Здесь активно обшивают Европу и Америку, и уже сейчас целых 10% португальского национального экспорта приходится на одежду.

Одежда шил его дед, отец, а в 16 лет, выкроив свое первое платье, к семейному бизнесу присоединился и Сезар Араужо. Сейчас его швейная фабрика стала одной из крупнейших в Португалии, а он – главой национальной ассоциации производителей одежды.

"У нас работает 700 человек, и все 100% одежды, которую мы производим, идет на экспорт. Мы шьем только женскую одежду", – говорит он.

Клиенты Сезара – европейские и американские бренды, которым принципиально важно, чтобы их вещи были изготовлены в Европе. Сейчас в Португалии работает 7 тыс. фабрик. И это притом, что еще 10 лет назад в швейной отрасли страны царил кризис.

"Многие переместили свои предприятия в другие страны, на другие рынки, где производство одежды стоит дешевле – как Китай или Индия. Это также было результатом кризиса. Но сейчас все меняется", – рассказывает президент недели моды в Лиссабоне Эдуарда Аббонданза.

Мода быстротечна, коллекции обновляются часто, а вот транспортировать вещи из фабрик Азии в Европу долго. Кроме того, появилась новая прослойка так называемых "ответственных покупателей", которые интересуются, где и при каких условиях труда были изготовлены их джинсы. Все это заставляет владельцев европейских брендов искать фабрики ближе к дому. Этот спрос и берется удовлетворять Португалия.

Хлопок, эластан, трикотаж, шерсть, полиэстер, кружево. Тысячи рулонов от пола и до потолка. Здесь хранится более 36 тыс. образцов тканей – в совокупности более миллиона погонных метров.

Материалы упорядочены по текстурам и цветам. Это – так называемая библиотека тканей. Сезар создал ее с нуля. Большинство образцов оцифрованы и содержатся в специальной электронной базе.

Рынок требует инноваций. Рынок требует чего-то такого, что отличит тебя от других, при этом все должно быть просто и модно

Ана Дуарт – начинающий дизайнер, она училась в Лондоне, но несмотря на большую конкуренцию на родине, работать вернулась домой.

"Безусловно здесь в Португалии маленький рынок. Не слишком много магазинов хотят продавать вещи дизайнеров. Это проблема. Но с другой стороны, люди во всем мире начинают открывать для себя качество одежды, сделанной в Португалии. И это хорошо", – признается девушка.

Через интернет Ана продает свои вещи в Соединенные Штаты, Великобританию, Италию. Кризиса не боится, говоря, что на каждую качественную вещь всегда найдется покупатель.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали о жизни украинцев в Португалии, по словам которых, заработать 1000 евро в Украине гораздо проще, и которые поделились секретами, как украинские эмигранты открывают бизнес в этой стране.

Кроме того, мы общались с украинскими заробитчанами и выяснили, каким тяжким трудом им достаются деньги на чужбине.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Как Португалия стала "швейной машинкой Европы"". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.