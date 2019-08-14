Как зелень Берлин спасла: деревья берегут столицу Германии от наводнений

Зеленые фасады многоэтажек и дворики, напоминающие лесные поляны – так выглядит большинство спальных районов Берлина. Никаких асфальтированных площадок – только деревья, кусты и трава.

Озеленение города здесь используют даже не ради эстетического наслаждения, а чтобы избежать наводнений.

Два года назад Берлин едва не ушел под воду. За сутки в городе выпала четырехмесячная норма осадков, затопив дома, станции метро и превратив улицы в реки.

Архитекторы констатируют, что берлинские водостоки просто не были готовы к столь мощному водному потоку.

И однажды они поняли, что города беззащитны перед ливнями, потому что их застраивают бетонными высотками и застилают асфальтными дорогами. Эти материалы не поглощают влагу, но зато с ней хорошо справятся обычный грунт и зеленые насаждения.

Взять, к примеру, район Адлерсхофе. Здесь на крышах посажена зелень, а вокруг домов – газоны и специальные "карманы", куда стекает вода после дождя. Потом она частично испаряется, охлаждая воздух в жару, а частично – поглощается почвой.

Озеленены и фасады домов. Благодаря воде с крыши, растения охлаждают здания, жители которых экономят на кондиционерах.

"Сад обошелся нам в 15 тыс. евро, и теперь местные власти компенсируют часть средств тем, кто делает такие вещи", – говорит хозяин "зеленого дома" Тобиас Манделартц.

Просматривая, как укротила осадки немецкая столица, киевские чиновники признают, что все гениальное просто. Киев тоже попытаются превратить в губку.

"Мы будем выходить на Киевавтодор с инициативой, чтоб при реконструкции дорог в городе Киев предусматривали вот такие зеленые "карманы", – рассказал заместитель гендиректора Киевзеленстроя Дмитрий Заруба.

Но, чтобы выглядеть так же, Киеву понадобится несколько лет и несколько десятков миллионов гривень. Хотя это не так уж и дорого с инициативой и надеются найти деньги к концу года.

Напомним, ранее в этом месяце сильные ливни и грозы привели к затоплениям на севере Германии, а в Берлине из-за непогоды на некоторое время даже ввели чрезвычайную ситуацию.

А в начале этого года бо́льшая часть Германии оказалась под воздействием циклона "Беньямин", из-за которого в некоторых населенных пунктах уже объявлен "красный", максимальный, уровень опасности.

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