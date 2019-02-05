Конец десятилетней налоговой "войны": Apple и Франция пошли на мировую
По данным СМИ, американская корпорация выплатила долги
Американская корпорация Apple выплатила французским властям почти 500 млн евро налоговой задолженности, пишут сегодня, 5 февраля, местные СМИ.
Стороны достигли соглашения в конце 2018 года после 10 лет разбирательств.
Газета Le Monde сообщает, что налоговые власти завершили аудиторскую проверку отчетности корпорации во Франции.
В июне 2018 года сообщалось, что Apple и Samsung урегулировали семилетний патентный спор. Южнокорейская компания обвинялась в копировании дизайна iPhone. Результаты соглашения не раскрывались.
В следующем месяце Asahi Chemical & Solder Industries подала в США иск против Apple, обвинив ее в нарушении патента. Сингапурская компания заявила, что Apple без разрешения использует запатентованную технологию во всех электронных изделиях — от смартфонов iPhone до компьютеров iMac.
Ранее Apple отчиталась о сокращении выручки и прибыли по итогам первого квартала 2019 финансового года, который завершился 29 декабря 2018-го. Это первый случай за 10 лет, когда в первом квартале финансового года снизились оба показателя.
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