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Королеву Елизавету II просят остановить парламент Великобритании

Сегодня, 13:39

Лидер британских евроскептиков считает, что только так можно помешать депутатам воспрепятствовать Brexit

Королева Елизавета II
Королева Елизавета II. Фото: AFP
Королеву Елизавету II просят остановить парламент Великобритании //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/42f/ae0/5c542fae08a65.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/42f/ae0/5c542fae08a65.jpg Евросоюз Лидер британских евроскептиков считает, что только так можно помешать депутатам воспрепятствовать Brexit

Чтобы не дать британским депутатам помешать выходу Соединенного Королевства из Евросоюза, королева Елизавета II должна приостановить работу парламента до 29 марта, на когда назначен Brexit.

Письмо с соответствующим обращением монархине адресовал Жерар Баттен, лидер евроскептической Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP), которая стала ведущей силой за организацию референдума по поводу Brexit в 2016 году.

"Очевидно, члены парламента пытаются всеми силами этому помешать. Соответственно, они нарушают свои обязательства перед вами и нами, вашими гражданами, а также долгосрочную конституционную конвенцию, согласно которой парламент должен внедрять волю народа, выраженную на референдуме", – гласит письмо, опубликованное на сайте политической силы.

Кроме того, Баттен противоречащим британскому законодательству положивший начало ЕС Маастрихтский договор, который еще называют Договором о Европейском союзе. Согласно данному документу Ее Величество становится гражданином Евросоюза, которому предоставляются соответствующие права и распространяются обязанности.

"Передача Вашему Величеству прав или наложение на Ваше Величество обязанностей было и остается предательством и незаконным согласно Биллю о правах и Присяге при коронации. Министры вашего величества совершили ошибку, дав вам столь неверный совет", – добавил он.

Напомним, ранее лидер Палаты общин британского парламента Андреа Лидсом заявила, что дату выхода Великобритании из состава Европейского Союза могут перенести на несколько недель, чтобы у правительства было время на утверждение соглашения с Брюсселем.

В то же время британский министр по делам Brexit Стивен Баркли считает, что Европейский союз вряд ли продлит срок действия статьи 50 Лиссабонского договора.

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Тег Великобритания, Мэй, брексит, Brexit

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