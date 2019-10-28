Кремль шпионил за Болгарией: в посольстве России обнаружен "казачок"

В продолжение разгоревшегося в прошлом месяце шпионского скандала в Болгарии раскрыли российского агента, который под дипломатическим прикрытием передавал в Москву секретную информацию.
Как сообщили в прокуратуре Болгарии в отношении дипломата уже возбудили уголовное дело по обвинению в шпионаже.
"С сентября 2018 года на территории страны лицо — иностранный гражданин — собирало с целью передачи иностранному государству информацию, представляющую государственную тайну", – добавили в ведомстве.
В то же время, на данный момент расследование приостановлено из-за дипломатического иммунитета подозреваемого – София не может его депортировать силой.
По этой же причине болгарский МИД потребовал у Москвы отозвать своего дипломата, который, по данным внешнеполитического ведомства, уже покинул территорию Болгарии.
Напомним, в прошлом году Болгария отозвала из России своего послав связи с отравлением в Британии экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
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