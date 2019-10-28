Кремль шпионил за Болгарией: в посольстве России обнаружен "казачок"

Фото: REUTERS/Dimitar Kyosemarliev

В продолжение разгоревшегося в прошлом месяце шпионского скандала в Болгарии раскрыли российского агента, который под дипломатическим прикрытием передавал в Москву секретную информацию.

Как сообщили в прокуратуре Болгарии в отношении дипломата уже возбудили уголовное дело по обвинению в шпионаже.

"С сентября 2018 года на территории страны лицо — иностранный гражданин — собирало с целью передачи иностранному государству информацию, представляющую государственную тайну", – добавили в ведомстве.

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В то же время, на данный момент расследование приостановлено из-за дипломатического иммунитета подозреваемого – София не может его депортировать силой.

По этой же причине болгарский МИД потребовал у Москвы отозвать своего дипломата, который, по данным внешнеполитического ведомства, уже покинул территорию Болгарии.

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Напомним, в прошлом году Болгария отозвала из России своего послав связи с отравлением в Британии экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Мы также писали о стремлении Болгарии снизить ее практически абсолютную зависимость от российского газа – в стране отобрали пять компаний и международных проектов для участия в тендере на проектирование и строительство газопровода ICGB из Греции.

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