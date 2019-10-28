Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,17
27,96

Кремль шпионил за Болгарией: в посольстве России обнаружен "казачок"

28 октября, 17:24

Болгарская прокуратура сообщила о новой шпионской драме в российском посольстве

Фото: REUTERS/Dimitar Kyosemarliev

Фото: REUTERS/Dimitar Kyosemarliev

В продолжение разгоревшегося в прошлом месяце шпионского скандала в Болгарии раскрыли российского агента, который под дипломатическим прикрытием передавал в Москву секретную информацию.

Как сообщили в прокуратуре Болгарии в отношении дипломата уже возбудили уголовное дело по обвинению в шпионаже.

"С сентября 2018 года на территории страны лицо — иностранный гражданин — собирало с целью передачи иностранному государству информацию, представляющую государственную тайну", – добавили в ведомстве.

Реклама

В то же время, на данный момент расследование приостановлено из-за дипломатического иммунитета подозреваемого – София не может его депортировать силой.

По этой же причине болгарский МИД потребовал у Москвы отозвать своего дипломата, который, по данным внешнеполитического ведомства, уже покинул территорию Болгарии.

В тренде
12 лет в тюрьмах и сумасшедших домах: что нужно знать о диссиденте Владимире Буковском
Фото: Шеметов Максим

Напомним, в прошлом году Болгария отозвала из России своего послав связи с отравлением в Британии экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Мы также писали о стремлении Болгарии снизить ее практически абсолютную зависимость от российского газа – в стране отобрали пять компаний и международных проектов для участия в тендере на проектирование и строительство газопровода ICGB из Греции.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия Болгария шпионаж шпион дипломат посольство России

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Капитуляции не будет": Зеленский в эксклюзивном интервью "Сегодня" рассказал о переговорах по ДонбассуУкраина
В Кремле рассказали, о чем говорили Путин и Меркель
В Кремле рассказали, о чем говорили Путин и МеркельПолитика
В Чехии микроавтобус с заробитчанами попал в ДТП – 10 раненых: опубликованы фото
В Чехии микроавтобус с заробитчанами попал в ДТП – 10 раненых: опубликованы фотоЕвросоюз
Мест нет: с украинцами произошло скандальное ЧП в аэропорту
Мест нет: с украинцами произошло скандальное ЧП в аэропортуTravel
На пути к миру: чьи интересы защищают Франция и Германия на самом деле
На пути к миру: чьи интересы защищают Франция и Германия на самом делеУкраина
Забастовка дворников в Афинах: в городе мусорный хаос
Забастовка дворников в Афинах: в городе мусорный хаосЕвросоюз

Новости партнеров

Loading...
загрузка...