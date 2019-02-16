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Кризис на Донбассе далек от разрешения – Меркель

Сегодня, 13:36

Германия поддерживает санкции в отношении России, они должны быть согласованы с Украиной

Фото: AFP
Кризис на Донбассе далек от разрешения – Меркель //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/7f5/766/5c67f576649dc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/7f5/766/5c67f576649dc.jpg Евросоюз Германия поддерживает санкции в отношении России, они должны быть согласованы с Украиной

Кризис, вызванный агрессией России против Украины, далек от разрешения. Об этом заявила в субботу канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Она напомнила о том, что урегулирование конфликта осуществляется в рамках Минских договоренностей.

"Надо сказать, что от решения мы далеки, мы должны обязательно продолжать работу", – сказала канцлер.

Также Меркель сообщила, что Германия поддерживает санкции в отношении России.

"Мы поддерживаем санкции против России. Они должны быть согласованы (с Украиной)", - сказала она.

В то же время канцлер заявила, что исключать Россию из газового рынка Евросоюза по политическим мотивам нельзя.

"Нашим американским коллегам я хочу сказать следующее: уже три года есть разрешение на экспорт сжиженного природного газа (в Европу). Прошедшие 67 лет с момента образования ФРГ у нас не было американского природного газа, и мы смотрели в сторону Персидского залива, а также использовали свои ресурсы, например, в Норвегии, – отметила Меркель. - Мы не ставим под сомнение вопрос о покупке американского газа, но я считаю ошибкой исключать Россию осознанно политически. Этот сигнал, со стратегической точки зрения, ошибочный".

Также она подчеркнула, что Германия останется надежным рынком сбыта для природного газа, откуда бы он ни поступал.

Ранее Меркель назвала главную задачу Германии на 2019 год.

Напомним, Ангела Меркель заявила, что Запад должен поддерживать диалог с Россией, Основополагающий акт Россия – НАТО следует соблюдать.

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Тег Германия, Донбасс, Меркель

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ТАСС

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