Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,19
30,8
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Лавина накрыла лыжников на швейцарском курорте

Сегодня, 18:34

Под снегом могут находиться от 10 до 12 человек, идет спасательная операция

Сход лавины в на швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана. Фото: lenouvelliste.ch
Сход лавины в на швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана. Фото: lenouvelliste.ch.
Лавина накрыла лыжников на швейцарском курорте //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c36/1b0/5c6c361b08f24.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c36/1b0/5c6c361b08f24.jpg Евросоюз Под снегом могут находиться от 10 до 12 человек, идет спасательная операция

Несколько лыжников оказались под снегом в результате схода лавины на швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана, в районе сектора Плэн-Морт. Об этом сообщила полиция кантона Вале в Twitter.

"Проводится спасательная операция на месте. Несколько человек под снегом", — сказано в сообщении.

Председатель коммунального совета Кран-Монтаны Николя Феро сказал местной газете Le Nouvelliste, что под снегом могут находиться от 10 до 12 человек.

В то же время газета Tribune de Geneve сообщает, что лавина сошла в секторе, где находится лыжная трасса. По словам очевидца, четырех человек уже извлекли из-под снега.

На месте работают спасатели с собаками, задействовано четыре поисковых вертолета. К операции привлекли военнослужащих.

Ранее сообщалось о сходе лавины в швейцарской кантоне Фрибург, под которую попала группа туристов из 14 человек. Тогда погиб 55-летний мужчина. 

Кроме того, мы писали об истории удивительного спасения двенадцатилетнего мальчика, который 40 минут провел под снегом после лавины, сошедшей во французских Альпах.

В январе лавина также сошла в Польше:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Швейцария, снег, лавина

Вы сейчас просматриваете новость " Лавина накрыла лыжников на швейцарском курорте". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Швейцарии сошел с рельсов высокоскоростной пассажирский поезд

Вчера, 10:22

Из поезда было эвакуировано 240 пассажиров

Спасатели предупредили об опасности схода лавин в Карпатах

17 февраля, 10:49

Опасность схода лавин сохраняется в горах Ивано-Франковской области

В Альпах сошла новая лавина: есть погибшие

4 февраля, 12:29

В числе жертв – по двое граждан Франции и Великобритании, одного пропавшего все еще ищут

В Италии из-за снегопада тысячи машин застряли в пробках

3 февраля, 13:41

Пробка на трассе между Италией и Австрией растянулась на 16 километров

Впервые за столько лет. Камалия похвасталась сменой имиджа

Ани Лорак после новости о разводе снялась с дочерью в фотосессии

"Все совершают ошибки": Панеттьери высказалась о разрыве с Кличко

Отец троих детей узнал, что бесплоден и отсудил у жены $300 тысяч

Монахи Афона официально отказали Варфоломею в признании ПЦУ

Сколько людей осталось в Украине – Госстат подсчитал

Стала известна причина развода Ани Лорак

Многие украинцы могут лишиться пенсий из-за масштабных проверок

Правительство утвердило Гособоронзаказ на 2019 год

Киевлян завалят письмами из налоговой
Загрузка...

В тюрьму на 100 лет: депутаты предлагают ввести новую систему уголовных наказаний в Украине

Сегодня, 07:08

Юристы говорят о сложностях, а политологи не верят в скорое принятие закона

Весеннее повышение пенсий: кому прибавят и на сколько этого хватит

Вчера, 07:00

С 1 марта украинским пенсионерам добавят в среднем по 457 гривен

Проверят всех: получателей пенсий, субсидии и других выплат подвергнут верификации

17 февраля, 07:51

Пенсии, субсидии и другие соцвыплаты в Украине будут проверять

Большая разборка: что нужно знать о наследовании и наследстве

17 февраля, 07:00

Как правильно оформить наследство и какие налоги придется на него платить

Вкусно и полезно! Оксана Марченко показала свой идеальный завтрак

В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами

Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)