Лавина накрыла лыжников на швейцарском курорте

Под снегом могут находиться от 10 до 12 человек, идет спасательная операция

Сход лавины в на швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана. Фото: lenouvelliste.ch.

Лавина накрыла лыжников на швейцарском курорте //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c36/1b0/5c6c361b08f24.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c36/1b0/5c6c361b08f24.jpg 2019-02-19T18:34:00+02:00 Евросоюз Под снегом могут находиться от 10 до 12 человек, идет спасательная операция

Несколько лыжников оказались под снегом в результате схода лавины на швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана, в районе сектора Плэн-Морт. Об этом сообщила полиция кантона Вале в Twitter.

"Проводится спасательная операция на месте. Несколько человек под снегом", — сказано в сообщении.

Председатель коммунального совета Кран-Монтаны Николя Феро сказал местной газете Le Nouvelliste, что под снегом могут находиться от 10 до 12 человек.

В то же время газета Tribune de Geneve сообщает, что лавина сошла в секторе, где находится лыжная трасса. По словам очевидца, четырех человек уже извлекли из-под снега.

На месте работают спасатели с собаками, задействовано четыре поисковых вертолета. К операции привлекли военнослужащих.

TWITTER— Shark NewsWires (@SharkNewsWires) February 19, 2019

Ранее сообщалось о сходе лавины в швейцарской кантоне Фрибург, под которую попала группа туристов из 14 человек. Тогда погиб 55-летний мужчина.

Кроме того, мы писали об истории удивительного спасения двенадцатилетнего мальчика, который 40 минут провел под снегом после лавины, сошедшей во французских Альпах.

В январе лавина также сошла в Польше:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Лавина накрыла лыжников на швейцарском курорте". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.