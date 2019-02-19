Лавина накрыла лыжников на швейцарском курорте
Под снегом могут находиться от 10 до 12 человек, идет спасательная операция
Несколько лыжников оказались под снегом в результате схода лавины на швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана, в районе сектора Плэн-Морт. Об этом сообщила полиция кантона Вале в Twitter.
"Проводится спасательная операция на месте. Несколько человек под снегом", — сказано в сообщении.
Председатель коммунального совета Кран-Монтаны Николя Феро сказал местной газете Le Nouvelliste, что под снегом могут находиться от 10 до 12 человек.
В то же время газета Tribune de Geneve сообщает, что лавина сошла в секторе, где находится лыжная трасса. По словам очевидца, четырех человек уже извлекли из-под снега.
На месте работают спасатели с собаками, задействовано четыре поисковых вертолета. К операции привлекли военнослужащих.
TWITTER— Shark NewsWires (@SharkNewsWires) February 19, 2019
Ранее сообщалось о сходе лавины в швейцарской кантоне Фрибург, под которую попала группа туристов из 14 человек. Тогда погиб 55-летний мужчина.
Кроме того, мы писали об истории удивительного спасения двенадцатилетнего мальчика, который 40 минут провел под снегом после лавины, сошедшей во французских Альпах.
В январе лавина также сошла в Польше:
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