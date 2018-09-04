Лидер Каталонии готовит новый референдум о независимости региона

Ким Торра не принял предложение Мадрида о проведении референдума о расширении автономии

Каталонский лидер Ким Торра отверг предложение центрального правительства в Мадриде о проведении референдума о большей автономии, и намерен возобновить кампанию по отделению региона от Испании. Об этом сообщает Reuters.

"Я доведу это дело до конца. Я готов зайти настолько далеко, насколько будет просить каталонский парламент", – сказал Торра.

Как отмечается, глава Каталонии намерен объявить о проведении нового референдума о независимости региона.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес, который пытается снизить напряжение вокруг Каталонии, предложил провести референдум о расширении автономии региона.

Напомним, премьер Испании призвал каталонское руководство "перевернуть страницу" прошедшего 1 октября прошлого года референдума о независимости региона, который Мадрид считает незаконным.

Испанский премьер заверил, что "правительство готово вести диалог" с властями Каталонии и попытаться "нормализовать отношения" с ними. При этом глава кабинета министров обратил внимание на то, что любые переговоры должны проводиться "в рамках конституции" королевства.

Из-за референдума о выходе региона из состава королевства и провозглашения парламентом автономии независимости в октябре прошлого года взаимодействие между Мадридом и Барселоной практически прекратились. Центральное правительство добилось ограничения самоуправления Каталонии и попыталось нормализовать ситуацию в автономии. Сейчас прямое управление Мадрида в регионе отменено.

Также Испания утвердила новое правительство Каталонии без политиков-заключенных.