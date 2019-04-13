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Лидеры "желтых жилетов" пытаются мобилизировать больше сторонников

Сегодня, 08:13

"Желтые жилеты" возлагают большие надежды на новый подъем своего движения в столице и провинции

Фото: AFP

"Желтые жилеты" планируют мобилизовать больше сторонников на 22-ю акцию протестов. Подготовка к новым субботним манифестациям в Париже и регионах интенсивно велась вечером в пятницу в организациях французского протестного движения "Желтые жилеты". Его неформальные лидеры рассчитывают на исходе пятого месяца уличных акций, начавшихся 17 ноября, вновь увеличить давление на французские власти.

В связи с объявленным столичной префектурой полиции запретом на проведение манифестаций на главной авеню Парижа – Елисейских Полях – активисты движения решили избрать местом сбора площадь Перейре в 17-м столичном округе. Она расположена на правом берегу Сены на северо-западе города. Отсюда манифестанты направятся на восток Парижа к площади Республики.

"Желтые жилеты" возлагают большие надежды на новый подъем своего движения в столице и провинции. Инициаторы парижского марша заявили, что проводят субботнее шествие "в защиту права на демонстрации". Под этим же лозунгом "желтые жилеты" намерены выйти на улицы в Бордо и Шартре. В провинции также рассчитывают обрести "второе дыхание".

В Лионе, втором по значению мегаполисе Франции, многоопытный мэр Жерар Колон, занимавший ранее пост министра внутренних дел республики, принял жесткое решение запретить манифестантам шествия в центральных районах города. Они должны теперь выбирать другие маршруты.

На юге очагом протестов все больше становится Тулуза – четвертый по населению город страны. Сами манифестанты, согласно их собственным заявлениям в социальных сетях, уже объявили город "национальной столицей" движения "Желтые жилеты". К демонстрации в Тулузе в субботу планируют присоединиться неформальные лидеры движения во главе с 33-летним водителем грузовика Эриком Друэ. Ранее он уже был оштрафован властями за нарушение периметра безопасности в период манифестации. Другой популярный лидер движения, 40-летний служащий строительной компании и идеолог протестов Жером Родригес, намерен присоединиться к участникам заранее объявленной мирной демонстрации в Дюнкерке на берегу Ла-Манша.

Ранее в МВД Франции заявили, что активность "желтых жилетов" идет на спад.

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Тег Франция, протесты, желтые жилеты

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Источник:

ТАСС

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