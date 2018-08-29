Литовские СМИ помогут военным бороться с российскими хакерами

Сегодня, 14:27

Медиагруппы будут делиться информацией и стратегиями с правительством, в то время как представители прессы смогут присутствовать на заседаниях Национального совета по кибербезопасности

Литва готовится противостоять России. Фото: focus.ua
Литва готовится противостоять России. Фото: focus.ua

Министерство обороны Литвы заключило соглашение с крупнейшими информационными порталами страны о сотрудничестве в противодействии возможным атакам российских хакеров. Об этом сообщает European Interest.

В соответствии с соглашением медиагруппы будут делиться информацией и стратегиями с правительством, в то время как представители прессы смогут присутствовать на заседаниях Национального совета по кибербезопасности.

Министерство обороны Литвы заявляет, что атаки становятся "все более согласованными, сложными и совершенными", в то время как разведывательные службы говорят, что большая часть враждебной киберактивности исходит из России.

Ранее сообщалось, что шесть стран Евросоюза подпишут соглашение о создании сил быстрого реагирования сообщества на киберугрозы. 

"Мы подписываем соглашение о создании сил быстрого реагирования на киберугрозы. Шесть стран подписываются, а именно Эстония, Хорватия, Румыния, Литва, Испания, Нидерланды", – сказал министр оборон Литвы Раймундас Кароблис.

Реализацию проекта, одобренного в конце 2017 года в Брюсселе участниками европейской программы Постоянного структурного сотрудничества (PESCO), поручено координировать Литве. Инициатива предполагает обмен не только информацией, но и сотрудниками, научными достижениями. Кроме того, предусмотрено создание механизма взаимопомощи и продвижение к формированию команд быстрого реагирования по изучению и выработке инструментов предотвращения инцидентов в киберсфере. В будущем будет проведена оценка правовых аспектов работы таких команд, пройдут совместные учения и будут выработаны инструменты киберзащиты.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа расширила полномочия киберкомандования вооруженных сил страны.

Теперь ведомство может осуществлять ежедневные хакерские рейды на иностранные сети для предупреждения кибератак. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на новую стратегию командования.
Литва, хакеры, кибератака

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