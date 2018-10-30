Литовские журналисты раскрыли "схему", по которой "разводят" украинских заробитчан

Часто жертвами таких схем становятся те, кого якобы трудоустраивают в Польше, а затем отправляют в командировку в Литву

Рабство и торговля людьми возможны даже в странах Евросоюза. Едва ли не чаще всех жертвами подобных преступлений становятся украинские работники.

Литовские журналисты одно из своих расследований посвятили судьбам украинских заробитчан в их стране.

В статье "Рабство в XXI веке" рассказывается про бригаду украинских строителей, которых "кинули" в Литве и с работой, и с зарплатой. За четыре месяца добросовестного труда они не заработали даже на еду

Литовские журналисты раскрыли целую схему, по которой "разводят" украинцев. Существуют посредники, которые имеют базу данных работников по профессиям, и когда потенциальному работодателю нужна рабочая сила, живых людей просто сдают в аренду. Обычно люди даже знают, за какие деньги работают.

Расчет работодатель ведет исключительно с посредником, а тот по своему усмотрению решает, кому сколько заплатить.

Часто жертвами таких схем становятся те, кого вроде бы трудоустраивают в Польше, а затем отправляют в командировку в Литву. Но по факту людей официально не трудоустраивают ни там, ни там. Гарантией защиты прав работника уже не может быть даже подписанный трудовой договор.

Среди причин, по которым украинцы попадают в беду в Литве, не только незнание языка и законов, но и особенности менталитета.

"Украинцы в отличие от других людей терпят до последнего ... и надеются, что может быть этот босс выплатит зарплату, может быть все обойдется, нужно только потерпеть", – рассказывает Кристина Мишинене, руководитель программы Caritas по помощи жертвам проституции и торговли людьми.

Впрочем, даже "украинское терпение" не может быть безграничным: бесправие и бесперспективность на чужой земле стимулируют их возвращаться домой. А вот будущих соискателей в Литве отталкивает намерении местных властей ввести для гастарбайтеров квоты. Ограничения на трудоустройство иностранцев должны заработать меньше чем через два месяца.

Ранее мы писали о том, что литовские стройки стали конвейером для украинских заробитчан.

Также мы писали о том, как украинец поехал в Чехию за высокой зарплатой, но оказался нелегалом на стройке.