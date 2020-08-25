Лукашенко продолжает игнорировать звонки европейских лидеров

Внешнеполитическое ведомство Евросоюза собирается начать подготовку точечных санкций против людей, ответственных за полицейский произвол и фальсификации на выборах в Беларуси, где продолжаются протесты, а белорусский президент Александр Лукашенко по-прежнему не отвечает на звонки европейских лидеров. Об этом сообщила замглавы внешнеполитического ведомства Евросоюза Хельга Шмид, передает TUT.by.

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По ее словам, глава Европейского совета Шарль Мишель безрезультатно пытался выйти на связь с Александром Лукашенко.

"Глава Европейского совета пытался связаться с Лукашенко, что оказалось невозможным", – заявила Шмид.

Она также рассказала, что вопрос точечных санкций против Беларуси будет обсуждаться на совещании глав министерств иностранных дел стран ЕС, которое пройдет 27 и 28 августа в Берлине.

Шмид подчеркнула, что ЕС выступает против любого внешнего вмешательства во внутренние дела Беларуси и по этому вопросу председатель Европейского совета Шарль Мишель разговаривал с президентом России Владимиром Путиным 18 августа.

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Напомним, 20 августа канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции заявила, что европейские лидеры обсуждают ситуацию в Беларуси с российским руководством, поскольку президент Александр Лукашенко отказывается говорить с политиками ЕС.

За день до этого у Лукашенка заявили, что он пока не собирается напрямую общаться с немецким канцлером Ангелой Меркель, осудившей действия белорусских властей и попросил президента России Владимира Путина, с которым он общается резулярно, передать главе немецкого правительства просьбу не вмешиваться во внутренние дела Беларуси.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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