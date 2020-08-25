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День независимости Беларуси: оппозиция планирует масштабные митинги

25 августа, 12:13

Денис Беспалов Денис Беспалов

Жителей Минска призывают собраться на Площади Независимости и отметить историческую дату

В Беларуси, где продолжаются задержания оппозиционеров, жители столицы и других городов готовятся к новым масштабным демонстрациям.

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25 августа в стране отмечают День независимости Беларуси.

Оппозиция призывает жителей Минска собраться на Площади Независимости и отметить историческую дату в жизни страны.

"25 августа 1991 года патриоты Беларуси (вместе с депутатами БНФ) заставили Верховный Совет проголосовать за независимость нашей страны. Примечательно, что тогдашний депутат Александр Лукашенко был одним из немногих, кто воздержался от голосования… Надеемся, что те самые легендарные депутаты также придут (на Площадь Независимости) и расскажут молодежи, как это было", – говорится в сообщении Telegram-канала "Беларусь головного мозга".

Жителей других городов также призывают присоединиться к празднованию.

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"18.00. Начинаем празднование Независимости в центре ваших городов. Форматы могут быть любые: митинг, шествия, автопробег, цепочка и т.д. Выбирайте на свой вкус", – говорится в заявлении.

Ранее главная соперница Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская заявила, что ее главная задача, если она станет временным президентом, – подготовить новые выборы в стране.

Напомним, массовые протесы и забастовки в Беларуси начались после того, как были объявлены предварительные результаты выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко получил 80% голосов. Протестующие считают реальным победителем президентской гонки Светлану Тихановскую.

Видео: Страна для жизни/Youtube
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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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протесты Беларусь Светлана Тихановская
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