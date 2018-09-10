Магазинам Италии могут запретить торговать по воскресеньям

Большинство торговых точек в Италии может перейти на шестидневный рабочий режим

Большинство торговых точек в Италии может перейти на шестидневный рабочий режим – вице-премьер и министр труда страны Луиджи ди Майо считает, что торговля по воскресеньям "разрушает итальянские семьи", поэтому ее следует ограничить, пишет The Local.

"Мы вновь должны перейти к регулированию времени закрытия и открытия магазинов", – сказал министр.

Ди Майо, который ранее пригрозил прекратить членские взносы Евросоюзу, отметил, что в течение года правительство разработает и предложит соответствующий законопроект.

В то же время он предлагает не закрывать все магазины, оставив около четверти из них. При этом, по идее министра труда, по воскресеньям магазины будут работать по принципу ротации (то есть примерно раз в месяц).

Не обойдет эта участь и крупнейшие магазины, но только в праздники.

Исключениями станут лишь магазины для туристов и декабрьская пора предрождественских распродаж.

Однако, несмотря на уверения министра в том, что его предложение окажет положительное влияние на работников сферы торговли, последние уверены, что это приведет лишь к одному итогу – массовым увольнениям.

Как сообщалось ранее, ди Майо потребовал извинений от президента Франции за критику миграционной политики Италии.

Кроме того, вице-премьер Италии выступил против предложений провести перепись ромов, назвав это антиконституционным решением.