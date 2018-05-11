Макрон назвал четыре задачи для Европы

Сегодня, 17:52

Европа должна объединитьс и действовать, считает президент Франции

Эммануэль Макрон. Фото: AFP
Эммануэль Макрон. Фото: AFP

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал четыре задачи для Европы. Об этом он написал у себя в Twitter.

"Мы не должны быть слабыми, мы должны выбирать. Мы не должны быть разделенными, мы должны объединиться. Мы не должны бояться, мы должны быть храбрыми. Мы не должны ждать, мы должны действовать прямо сейчас", – заявил Макрон.

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Ранее Эммануэль Макрон предупредил, что в Европе назревает "гражданская война" между демократическими и автократическими государствами.

Выступая в Европарламенте в Страсбурге, Макрон призвал членов Евросоюза объединиться перед лицом популистских и националистических тенденций, ставящих под угрозу концепцию Европы как оплота либерально-демократических ценностей. Его речь прозвучала на фоне таких событий, как предстоящий выход Великобритании из ЕС, недавняя победа евроскептиков на выборах в Венгрии и Италии, а также противостояние с Польшей по поводу независимости судебной власти.

При этом Макрон подчеркнул, что "при встрече с авторитаризмом ответ – не демократический авторитаризм, а авторитет демократии".

Напомним, Макрон тонко потроллил путинскую Россию. Он отметил, что его целью является установить исторический стратегический диалог с президентом РФ и связать Россию с Европой, а не отпустить ее от Европы.

"У Владимира Путина есть мечта по восстановлению величия России, которую унизили падения Берлинской стены и распад СССР ... Я это понимаю, но для меня Россия находится в Европе, хотя в ней почти никогда не было демократии, в которой мы живем", – сказал Макрон.
Франция, Европа, макрон, Эммануэль Макрон
Источник:

"Сегодня"

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