Макрон назвал своих главных оппонентов в ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил он является противником министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом он сказал в среду в Дании, передает ANSA

Ранее Сальвини и Орбан раскритиковали Макрона в ходе встречи в Милане во вторник.

Макрон заявил, что Сальвини и Орбан "правы", видя в нем своего "главного противника" в Европе в вопросе миграции.

"Я не уступлю националистам и тем, кто проповедует ненависть", – отметил Макрон во время визита в Данию.

"Если они хотят видеть меня своим главным противником, они правы", – добавил он.

Напомним, Маттео Сальвини заявлял, что Эммануэль Макрон гораздо хуже в вопросах миграционной политики, чем Виктор Орбан.

"Орбан для многих средств массовой информации является врагом номер один, потому что не выполняет свои обязательства по переселению 300 человек, то есть, что Италия должна переслать 300 человек в Венгрию, но хороший француз Макрон не выполняет свои обязательства перед 9000 человек. Так что если Орбан злой, Макрон – в 15 раз хуже", – сказал он.

Ранее сообщалось, что конфликт вокруг беженцев рассорил Францию и Италию.