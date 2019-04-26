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Макрон предложил сократить Шенгенскую зону

Сегодня, 10:11

Президент Франции упрекнул ряд государств Шенгенской зоны в недостаточной солидарности в области миграционной политики

Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон. Фото: AFP

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за реформу Шенгенской зоны, поскольку Дублинское соглашение о распределении беженцев больше не работает. Такую идею он выдвинул в четверг на пресс-конференции в Париже по итогам национальных дебатов.

"Необходимо глубоко реорганизовать Шенген, даже если это придется сделать с участием меньшего числа стран", - сказал Макрон.

Он упрекнул ряд государств Шенгенской зоны, не называя их поименно, в недостаточной солидарности в области миграционной политики.

"Общие границы, Шенген, Дублинское соглашение больше не работают", - сказал Макрон.

По его словам, решение миграционного вопроса не менее важно, чем проблема климатических изменений.

"Чтобы быть открытым, надо иметь пределы, чтобы принимать – иметь дом, а это значит, границы. Наряду с климатической проблемой решение миграционного вопроса для меня является таким же важным европейским вызовом", - сказал Макрон.

Ранее мы писали, что Совет ЕС ужесточил контроль в шенгенской зоне.

Дублинская конвенция была изначально принята в 1990 году. Затем в нее неоднократно вносились поправки, вплоть до 2018 года. В нынешнем виде соглашение распространяется на все государства – члены Евросоюза, исключая Данию, и предусматривает оказание приема, идентификацию и рассмотрение запросов о представлении убежища в стране, куда прибывает мигрант. Наибольшее число мигрантов прибывают в страны южной Европы, которые требуют равномерного распределения прибывающих в разных странах. Одновременно против этого выступают Венгрия, Польша, Словакия, Чехия и Австрия.

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Тег Евросоюз, шенгенская зона, Макрон

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ТАСС

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