Макрон выступил за пересмотр Шенгенской системы
По словам Макрона, необходимо создать общую пограничную полицию и общеевропейский офис по предоставлению убежища
Президент Франции Эмманюэль Макрон, комментируя ситуацию с наплывом мигрантов, высказался за глубокий пересмотр устройства Шенгенской системы, сообщает AFP в понедельник, 4 марта.
"Необходимо в корне пересмотреть сегодняшнюю Шенгенскую систему, чтобы обеспечить гражданам свободу в условиях безопасности", – заявил французский лидер.
По словам Макрона, необходимо создать общую пограничную полицию и общеевропейский офис по предоставлению убежища. Также политик предлагает проводить меры общеевропейской солидарности в сфере предоставления убежища с едиными правилами приема мигрантов или отказа им в предоставлении убежища.
Президент Франции считает, что новая система должна ввести строгие обязательства по осуществлению контроля для всех стран, входящих в зону действия Шенгена.
Ранее Европейский парламент одобрил создание новой Европейской системы авторизации и информации о путешествиях (ETIAS) для поездок в Шенгенскую зону.
Новая система, которая начнет работать в 2021 году, позволит получить дополнительные проверки безвизовых путешественников, а также лиц, которые могут представлять опасность, нелегальных мигрантов или лиц с эпидемическим риском.
Граждане более чем 60 стран и территорий, освобожденных от визовых требований для въезда в ЕС, включая Украину, должны заполнить электронную форму до своего путешествия и внести личные данные (включая имя, дату и место рождения, пол и национальность), информация о документе для путешествий (действительность, страна выдачи), домашний адрес и контактную информацию, а также указать европейскую страну с первым въездом.
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