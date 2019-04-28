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Масштабное ДТП в Германии: из-за града столкнулись 50 машин

28 апреля, 20:37

Десятки людей были ранены, однако обошлось без жертв

В Германии на автобане А-71 произошла масштабная авария – столкнулись более 50 автомобилей. ДТП случилось в южной Тюрингии из-за внезапных осадков, сообщает радио MDR.

"Внезапный град привел к образованию ледяной корки на дорожной поверхности. Более 50 транспортных средств попали в аварию", – говорится в сообщении.

Как заявили в полиции, в ДТП серьезные ранения получили четыре человека, у 21 диагностированы легкие травмы.

Место аварии растянулось на несколько сотен метров – машины врезались друг в друга, некоторые "рикошетили" в ограждение. Также отмечены столкновения и на противоположной стороне трассы, но они были незначительными.

На месте происшествия работают многочисленные спасательные службы, пожарные подразделения и буксирные компании. Также задействованы несколько вертолетов. Автобан был полностью перекрыт и, как предположили в полиции, может быть открыт через несколько часов.

Напомним, ранее сильный град с дождем прошел в Житомирской области – недалеко от Коростеня водители были вынуждены остановиться на обочине трассы, чтобы не попасть в ДТП и сняли впечатляющее видео.

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Тег ДТП, Германия, автобан

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